Хуситы заявили, что вынудили саудовские F-15 покинуть небо над Таизом
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Силы ПВО йеменского движения «Ансар Аллах» заявили, что вынудили саудовские истребители F-15 покинуть воздушное пространство над провинцией Таиз. Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа.
«Наши вооружённые силы смогли противостоять двум саудовским боевым звеньям самолётов F-15 в небе над провинцией Таиз и вынудили их удалиться», — написал он.
По утверждению Сариа, при перехвате использовались несколько зенитных ракет местного производства.
Новый эпизод произошёл на фоне резкого обострения противостояния между «Ансар Аллах» и Эр-Риядом. В тот же день хуситы заявили об ударах ракетами и беспилотниками по объектам Saudi Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе. Представители движения утверждали, что обе атаки достигли целей.
Ранее Life.ru сообщал, что в сентябре хуситы заявляли о девяти сбитых саудовских самолётах за восемь дней. Позднее движение сообщило об атаке на авиабазу в Хамис-Мушайте, а 24 сентября объявило о массированном ударе по военным объектам в саудовской провинции Джизан. Все эти сообщения основывались на заявлениях сторон конфликта.
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