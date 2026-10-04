Хуситы заявили, что вынудили саудовские F-15 покинуть небо над Таизом

Силы ПВО йеменского движения «Ансар Аллах» заявили, что вынудили саудовские истребители F-15 покинуть воздушное пространство над провинцией Таиз. Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

«Наши вооружённые силы смогли противостоять двум саудовским боевым звеньям самолётов F-15 в небе над провинцией Таиз и вынудили их удалиться», — написал он.

По утверждению Сариа, при перехвате использовались несколько зенитных ракет местного производства.

Новый эпизод произошёл на фоне резкого обострения противостояния между «Ансар Аллах» и Эр-Риядом. В тот же день хуситы заявили об ударах ракетами и беспилотниками по объектам Saudi Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе. Представители движения утверждали, что обе атаки достигли целей.