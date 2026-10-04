Хуситы заявили об ударах ракетами и БПЛА по объектам Saudi Aramco

Йеменские хуситы заявили об ударах баллистическими ракетами и беспилотниками по объектам Saudi Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе. Об этом военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа сообщил в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah.

«Первая была нацелена на компанию Aramco в столице саудовского врага Эр-Рияде, вторая — на объект Aramco в Хурайсе», — сказал Сариа, описывая две операции.

По его утверждению, обе атаки достигли целей. Представитель хуситов заявил, что точные попадания вызвали крупные пожары на нефтяных объектах. Сариа назвал удары ответом на действия аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией. По его словам, за предыдущие 12 часов она провела 50 атак по Сане и другим провинциям Йемена. Хуситы также пригрозили продолжить удары по саудовским военным базам и нефтяной инфраструктуре.

Ранее Life.ru сообщал, что 3 октября в районе объекта Saudi Aramco в Эр-Рияде вспыхнул крупный пожар. Очевидец Reuters рассказал о сильном огне и столбе дыма над предприятием.