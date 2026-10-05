Армия Йемена объявила о начале стратегического наступления на Сану

Вооружённые силы Йемена начали стратегическую наступательную операцию в направлении Саны, которая находится под контролем движения «Ансар Аллах». О начале нового этапа боевых действий сообщил официальный представитель йеменской армии полковник Маджид ан-Нузейли.

По его словам, правительственные силы приступили к наступлению на столицу. Других подробностей о ходе операции, задействованных подразделениях и текущей обстановке на подступах к городу он не привёл.

Наступление стало частью более широкой кампании против хуситов, о запуске которой ранее объявило руководство Йемена. Правительственные силы намерены вернуть территории, контролируемые «Ансар Аллах», включая Сану, находящуюся в руках движения с 2014 года.

На этом фоне подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah сообщил об ударах саудовской авиации по столице. Ранее движение также заявляло о более чем ста авиационных и ракетных ударах по Сане и нескольким другим провинциям за сутки.

Напомним, что Life.ru уже писал о начале масштабной операции йеменских властей против хуситов. Глава Президентского руководящего совета Рашад аль-Алими заявил о намерении вернуть под контроль государства оставшиеся территории страны.