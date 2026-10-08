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Регион
Опубликовано 8 октября, 21:16

Ракета дошла до столицы: В аэропорту Эр-Рияда после атаки хуситов сгорел самолёт

Хуситы заявили об ударе по аэропорту Эр-Рияда, где загорелся пассажирский лайнер

Обложка © X / airplusnews

Обложка © X / airplusnews

Йеменские хуситы заявили об ударе баллистической ракетой по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде. После атаки на территории воздушной гавани загорелся коммерческий самолёт, сообщает Reuters.

Видео © X / airplusnews

По данным агентства, дым поднимался от находившегося на земле воздушного судна. Возгорание впоследствии удалось потушить. Свидетели также сообщали о взрывах в районе аэропорта, а вылеты на некоторое время приостанавливали.

Представитель хуситов Яхья Сари заявил, что целью удара был именно аэропорт Эр-Рияда и что ракета поразила заданный объект. Саудовская коалиция при этом сообщила о перехвате двух баллистических ракет, летевших в сторону столицы.

На фоне обострения Lufthansa и несколько индийских авиакомпаний приостановили рейсы в Эр-Рияд. За последние дни атаки хуситов уже приводили к жертвам и повреждениям инфраструктуры в Саудовской Аравии.

Обострение между хуситами и Саудовской Аравией резко усилилось осенью после нескольких лет относительного затишья. Хуситы возобновили ракетные и беспилотные удары по саудовским аэропортам и энергетической инфраструктуре, а Эр-Рияд активизировал поддержку сил международно признанного правительства Йемена. На этом фоне боевые действия вновь усилились в районах Таиза и побережья Красного моря, а число перемещённых внутри Йемена превысило 200 тысяч человек.

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Ранее Life.ru сообщал, что хуситы нанесли удары по аэропорту Абха и авиабазе Хамис-Мушайт. По утверждению представителей движения, для атак применялись баллистические ракеты и беспилотники.

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Виталий Приходько
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