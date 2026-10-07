Хуситы заявили об ударах по аэропорту Абха и авиабазе Саудовской Аравии

Хуситы заявили об ударах по международному аэропорту Абха и авиабазе Хамис-Мушайт в Саудовской Аравии. По утверждению йеменского движения «Ансар Аллах», в результате атаки работа воздушной гавани остановилась, а военный объект получил повреждения.

Военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил, что движение провело две операции против объектов на территории Саудовской Аравии.

«Наши вооружённые силы <…> провели две военные операции, направленные против международного аэропорта Абха и авиабазы Хамис-Мушайт», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Сарии, хуситы использовали баллистические ракеты и беспилотники. Он утверждает, что один из ударов пришёлся непосредственно по аэропорту. Авиабаза Хамис-Мушайт также получила ущерб, заявил представитель движения.

Накануне «Ансар Аллах» объявило об изменении статуса воздушного пространства Саудовской Аравии. Хуситы заявили, что считают всё воздушное пространство страны зоной боевых действий.