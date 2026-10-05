Хуситы объявили всё небо Саудовской Аравии зоной боевых действий

Йеменское движение «Ансар Аллах» заявило об изменении статуса воздушного пространства Саудовской Аравии. По утверждению хуситов, вся территория стала зоной проведения военной операции, кроме двух городов.

Военный представитель движения Яхья Сариа сообщил об этом в эфире телеканала Al Masirah. Он отметил, что хуситы исключили из обозначенной зоны два мусульманских религиозных центра — Мекку и Медину.

Сариа также заявил о трёх проведённых операциях против объектов на территории Саудовской Аравии.

«Целью первой операции стал аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, в результате было прервано авиасообщение. Целью второй операции стал нефтеперерабатывающий завод компании Aramco в Рабихе, на объекте возник пожар, а целью третьей операции стали аэропорт Абха, авиабаза в Хамис Мушейте и военный лагерь Аль-Акифа в провинции Асир», — сказал представитель хуситов.

При этом власти Саудовской Аравии не сообщали об атаках на перечисленные объекты.

Ранее хуситы призвали авиакомпании не использовать воздушное пространство Саудовской Аравии. Движение связало это предупреждение с ударами саудовской авиации по территории Йемена. В «Ансар Аллах» заявили, что обращаются к авиаперевозчикам ради безопасности гражданских рейсов и сохранения жизней людей.