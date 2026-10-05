Две станы направят военных в Саудовскую Аравию
Турция и Пакистан направят военные силы в Саудовскую Аравию
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Турция и Пакистан договорились перейти от политических заявлений к практической реализации оборонного соглашения с Саудовской Аравией. Страны намерены обеспечить необходимые вооружённые силы и возможности для их оперативного развёртывания на территории королевства.
Решение принято 5 октября в Эр-Рияде на экстренном заседании Стратегического политико-оборонного комитета Мекканского альянса. Встреча прошла на фоне обострения ситуации вокруг Саудовской Аравии и атак со стороны йеменских хуситов.
Комитет распорядился немедленно приступить к выполнению обязательств по коллективной обороне. В частности, речь идёт о предоставлении согласованных военных сил и средств и их быстром размещении в королевстве в соответствии с достигнутыми договорённостями и национальным законодательством стран-участниц.
«Комитет принял решение немедленно приступить к практической реализации обязательств в области коллективной обороны и принять необходимые меры для предоставления согласованных вооружённых сил и военного потенциала», — говорится в совместном заявлении.
Участники встречи осудили попытки атак на Мекку и Медину, а также удары по городам и гражданским и экономическим объектам Саудовской Аравии. Стороны подчеркнули, что безопасность каждой из трёх стран является частью общей безопасности альянса.
Мекканское соглашение о совместной обороне Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали 7 августа. Документ предусматривает, что вооружённое нападение на одну из стран рассматривается как нападение на всех трёх участников.
Ранее Life.ru писал, что Турция и ООН готовят инициативу по безопасности судоходства в Чёрном море. Предполагалось, что Россия и Украина смогут обсудить этот вопрос при посредничестве Анкары и международной организации. При этом конкретных договорённостей по возможным переговорам на тот момент не было.
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