Две станы направят военных в Саудовскую Аравию

Турция и Пакистан договорились перейти от политических заявлений к практической реализации оборонного соглашения с Саудовской Аравией. Страны намерены обеспечить необходимые вооружённые силы и возможности для их оперативного развёртывания на территории королевства.

Решение принято 5 октября в Эр-Рияде на экстренном заседании Стратегического политико-оборонного комитета Мекканского альянса. Встреча прошла на фоне обострения ситуации вокруг Саудовской Аравии и атак со стороны йеменских хуситов.

Комитет распорядился немедленно приступить к выполнению обязательств по коллективной обороне. В частности, речь идёт о предоставлении согласованных военных сил и средств и их быстром размещении в королевстве в соответствии с достигнутыми договорённостями и национальным законодательством стран-участниц.

«Комитет принял решение немедленно приступить к практической реализации обязательств в области коллективной обороны и принять необходимые меры для предоставления согласованных вооружённых сил и военного потенциала», — говорится в совместном заявлении.

Участники встречи осудили попытки атак на Мекку и Медину, а также удары по городам и гражданским и экономическим объектам Саудовской Аравии. Стороны подчеркнули, что безопасность каждой из трёх стран является частью общей безопасности альянса.

Мекканское соглашение о совместной обороне Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали 7 августа. Документ предусматривает, что вооружённое нападение на одну из стран рассматривается как нападение на всех трёх участников.

Ранее Life.ru писал, что Турция и ООН готовят инициативу по безопасности судоходства в Чёрном море. Предполагалось, что Россия и Украина смогут обсудить этот вопрос при посредничестве Анкары и международной организации. При этом конкретных договорённостей по возможным переговорам на тот момент не было.