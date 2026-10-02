Песков высказался об инициативе Турции и ООН по безопасности в Чёрном море

Никакой конкретики по возможным переговорам России и Украины при посредничестве Турции и ООН по ситуации в Чёрном море пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никакой конкретики нет, мы знаем эту инициативу», — сказал представитель Кремля.

Накануне стало известно, что Турция и ООН планируют организовать переговоры России и Украины о прекращении огня в Чёрном море. Встречи могут пройти в первой половине октября, а обсуждение предполагается сосредоточить на безопасности морских перевозок и поставок зерна.

Ранее Песков уже подтверждал инициативу Анкары по прекращению ударов по судам в Чёрном море. Он отмечал, что этот вопрос поднимался во время контактов президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, а затем фигурировал в дипломатической переписке.

При этом спустя несколько дней Кремль уточнил, что предложения Турции по безопасности в Чёрном море предметно пока не обсуждаются. По словам Пескова, Москва выступает за комплексное решение вопроса безопасности в акватории.

Накануне президент РФ Владимир Путин также высказался о предложениях прекратить взаимные удары по судам в Чёрном море. Российский лидер заявил, что Москва начала наносить ответные удары после атак украинской стороны на суда с российскими грузами.