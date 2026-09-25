Песков: Турция озвучила меры по безопасности в Чёрном море, но переговоров нет
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Турция выдвигала предложения по обеспечению безопасности в Чёрном море, однако предметных переговоров по этому вопросу сейчас нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Турецкая сторона действительно предлагала предложения [по обеспечению безопасности в Чёрном море], каких-то предметных переговоров по этой теме нет», — сказал представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что Анкара передала Москве и Киеву проект меморандума, предусматривающий прекращение атак на суда в Чёрном море. Турецкая сторона предлагала создать механизм, который позволил бы повысить безопасность судоходства в регионе.
Песков подтверждал, что эта инициатива обсуждалась во время контактов президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По его словам, впоследствии тема фигурировала и в дипломатической переписке.
Президент Турции также заявлял о недопустимости атак на торговые суда в Чёрном море и подчёркивал, что Анкара продолжает контакты со сторонами для обеспечения безопасности судоходства.
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