Корабли должны ходить, а не тонуть: Эрдоган взялся за безопасность Чёрного моря

Турция ведёт переговоры с Россией и Украиной, добиваясь защиты торгового флота и энергетических объектов в Чёрном море. Об этом президент страны Реджеп Тайип Эрдоган рассказал в интервью американскому журналу Newsweek.

По словам турецкого лидера, Анкара стремится не допустить распространения боевых действий на гражданские морские перевозки. Особое внимание уделяется безопасности коммерческих маршрутов.

«Сегодня мы придаём особое значение безопасности в Чёрном море», — подчеркнул Эрдоган.

Он отметил, что турецкая сторона поддерживает активные контакты с Москвой и Киевом. Цель этих переговоров — обеспечить бесперебойную работу транспортных коридоров и защитить энергетическую инфраструктуру.

Анкара уже предложила обеим сторонам прекратить атаки на коммерческие суда. Во время встречи с Зеленским в Нью-Йорке 23 сентября Эрдоган вновь поднял этот вопрос и призвал к ответственному поведению в черноморской акватории.