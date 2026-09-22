Эрдоган назвал неприемлемыми атаки на торговые суда в Чёрном море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал неприемлемыми недавние атаки на торговые суда в Чёрном море. Такое заявление он сделал во время выступления на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Турецкий лидер отметил, что Анкара продолжает контакты со сторонами ради восстановления безопасности судоходства. По его словам, Турция также стремится обеспечить продовольственную безопасность и не допустить расширения географии конфликта.

«Я особо подчеркиваю, что недавние нападения на торговые суда в Черном море неприемлемы», — заявил Эрдоган.

Ранее Life.ru рассказывал, что Турция передала России и Украине проект меморандума о прекращении атак на суда в Чёрном море. Анкара предложила сторонам найти механизм, который позволит повысить безопасность судоходства в регионе.