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Регион
Опубликовано 22 сентября, 17:12

Эрдоган назвал неприемлемыми атаки на торговые суда в Чёрном море

Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andie.NV

Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andie.NV

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал неприемлемыми недавние атаки на торговые суда в Чёрном море. Такое заявление он сделал во время выступления на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Турецкий лидер отметил, что Анкара продолжает контакты со сторонами ради восстановления безопасности судоходства. По его словам, Турция также стремится обеспечить продовольственную безопасность и не допустить расширения географии конфликта.

«Я особо подчеркиваю, что недавние нападения на торговые суда в Черном море неприемлемы», — заявил Эрдоган.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Турция передала России и Украине проект меморандума о прекращении атак на суда в Чёрном море. Анкара предложила сторонам найти механизм, который позволит повысить безопасность судоходства в регионе.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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