«Не мы начали»: Путин ответил на нелепые предложения прекратить удары в Чёрном море

Президент России Владимир Путин раскритиковал поступающие предложения прекратить взаимные удары по судам в Чёрном море. Об этом он заявил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Российский лидер подчеркнул, что такие обращения стали поступать после ответных действий Москвы. При этом, напомнил он, первыми атаковать суда с мирными грузами начали киевские власти.

«Ну что же, мы начали отвечать. Теперь со всех утюгов к нам идут обращения: «А давайте прекратим там». Не мы начали», — сказал Путин.

По словам президента, Украина наносила удары по российским танкерам и другим кораблям, перевозившим исключительно гражданские грузы. Он сообщил, что за первые десять дней июня были выведены из строя 40 кораблей, а общее число повреждённых судов впоследствии превысило сто.

Путин также подчеркнул, что российские удары были направлены против военных судов либо кораблей с военным имуществом. Наличие такого груза, пояснил он, подтверждали вторичные взрывы после попаданий.

Ранее стало известно, что Турция и ООН планируют организовать переговоры России и Украины о прекращении огня в Чёрном море. По данным Bloomberg, встречи могут состояться в первой половине октября. Основными темами предполагаются безопасность морских перевозок и поставок зерна.