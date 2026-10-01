«Каким будет оружие, мы уже решили»: Путин уточнил предупреждение по Калининграду

В письме МИД России по защите Калининградской области нет прямого упоминания о применении ядерного оружия. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя предупреждения Москвы в адрес западных стран.

Российский лидер подчеркнул, что в документе говорится о возможности задействовать все силы и средства, имеющиеся в распоряжении России, если дело дойдёт до прямого нападения на страну.

«Если речь дойдёт до прямого нападения на Российскую Федерацию, в данном случае имеется в виду Калининград, да, может быть, и другие какие-то территории, конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерацией всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны», — заявил Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».

При этом глава государства отдельно уточнил, что формулировка письма не содержит слов о ядерном оружии.

«Там сказано, как я только что сформулировал, о применении всех сил и средств, имеющихся в распоряжении нашей страны. А каким оно будет, мы уже решили», — добавил президент.

Накануне НАТО подтвердило получение российского письма по Калининграду. Генсек альянса Марк Рютте заявил, что послание действительно было передано западной стороне.

Ранее Песков заявил, что Россия будет обеспечивать безопасность Калининградской области в соответствии со своим законодательством. Он подчеркнул, что регион является неотъемлемой частью РФ.