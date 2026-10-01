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Регион
Опубликовано 1 октября, 19:29

«Каким будет оружие, мы уже решили»: Путин уточнил предупреждение по Калининграду

Путин: В письме МИД по Калининграду не говорится о ядерном оружии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В письме МИД России по защите Калининградской области нет прямого упоминания о применении ядерного оружия. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя предупреждения Москвы в адрес западных стран.

Российский лидер подчеркнул, что в документе говорится о возможности задействовать все силы и средства, имеющиеся в распоряжении России, если дело дойдёт до прямого нападения на страну.

«Если речь дойдёт до прямого нападения на Российскую Федерацию, в данном случае имеется в виду Калининград, да, может быть, и другие какие-то территории, конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерацией всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны», — заявил Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».

При этом глава государства отдельно уточнил, что формулировка письма не содержит слов о ядерном оружии.

«Там сказано, как я только что сформулировал, о применении всех сил и средств, имеющихся в распоряжении нашей страны. А каким оно будет, мы уже решили», — добавил президент.

Накануне НАТО подтвердило получение российского письма по Калининграду. Генсек альянса Марк Рютте заявил, что послание действительно было передано западной стороне.

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Ранее Песков заявил, что Россия будет обеспечивать безопасность Калининградской области в соответствии со своим законодательством. Он подчеркнул, что регион является неотъемлемой частью РФ.

Главные заявления мировых лидеров, дипломатия и международная безопасность — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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