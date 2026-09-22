В обход Чёрного моря: Кремль рассказал о новых маршрутах экспорта российского зерна

Россия перенаправляет экспорт зерна по альтернативным маршрутам из-за сложностей с перевозками через Чёрное море. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу Турции о прекращении ударов по судам в этой акватории.

«Ситуация с поставками зерна через Чёрное море осложнена существенно, причиной этому были действия украинской стороны», — сказал представитель Кремля.

Таким образом он возложил ответственность за возникшие проблемы с морской логистикой на Киев. Песков добавил, что по поручению главы РФ Владимира Путина российская сторона уже задействует другие направления для вывоза сельхозпродукции на зарубежные рынки.

Тема альтернативной логистики поднималась Кремлём и ранее. 10 сентября Песков заявил, что для российского зерна всегда найдутся другие экспортные направления, комментируя планы Латвии повысить пошлины на транзит продукции из РФ.