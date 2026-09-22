Эрдоган призвал отобрать право вето у постоянных членов Совбеза ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил за радикальное изменение принципов работы Совета Безопасности ООН, предложив отменить право вето и отказаться от постоянного членства. Свою позицию турецкий лидер изложил в авторской статье для Bloomberg.

По мнению Эрдогана, действующая модель Совбеза сформировалась под влиянием итогов Второй мировой войны и уже не отражает современную расстановку сил. Он считает неправильной ситуацию, при которой решения по крупнейшим международным кризисам оказываются сосредоточены в руках нескольких государств.

«Отмена права вето должна стать как отправной точкой, так и основополагающей стратегической целью любой содержательной реформы», — заявил турецкий лидер.

При этом, по его словам, перемены не должны сводиться к тому, чтобы предоставить такую же привилегию ещё нескольким странам.

Вместо нынешней системы Эрдоган предложил формировать состав Совета Безопасности через голосование Генеральной Ассамблеи ООН. Государства, согласно его идее, могли бы занимать места в Совбезе ограниченный срок, а само представительство строилось бы на принципе ротации.

Сейчас статус постоянных членов и возможность заблокировать содержательную резолюцию имеют Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.

Тема перестройки ключевых институтов ООН в последнее время звучит и от других мировых лидеров. Ранее глава РФ Владимир Путин призвал адаптировать организацию к новым международным реалиям и расширить представительство стран Глобального Юга и Востока в Совбезе.