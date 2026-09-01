«Потенциал далеко не раскрыт»: Путин предложил перестроить ООН под новые реалии

Потенциал Организации Объединённых Наций до сих пор используется не в полной мере, поэтому необходимо повышать эффективность её работы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите ШОС.

Глава государства подчеркнул, что структура ООН должна учитывать изменения, происходящие в мировой политике и экономике.

«Потенциал ООН, как представляется, далеко не раскрыт. И важно приложить усилия, чтобы повысить эффективность её деятельности», — сказал Путин.

Одним из возможных шагов президент назвал расширение представительства в органах организации, включая Совет Безопасности ООН.

По его словам, большее место там должны получить государства глобального Юга и Востока. Путин также призвал в целом адаптировать ООН к новым международным реалиям и фундаментальным изменениям в мировой экономике.

Ранее Владимир Путин уже заявлял, что Россия и Китай выступают за реформирование ООН. По его словам, Совет Безопасности должен стать более представительным за счёт государств Азии, Африки и Латинской Америки, а сама организация — лучше соответствовать современным мировым реалиям.