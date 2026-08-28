Токаев заявил, что Совбез ООН перестал выполнять свою главную миссию

Совет Безопасности ООН больше не выполняет возложенную на него миссию по обеспечению глобального и регионального мира. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на открытии первой сессии нового однопалатного парламента — курултая.

По словам Токаева, одной из причин стала утрата доверия между государствами, прежде всего крупными странами. Это, как отметил казахстанский лидер, негативно сказалось на работе самой ООН и её институтов.

«Совет Безопасности ООН прекратил выполнять возложенную на него миссию обеспечения глобального и регионального мира, стабильности, безопасности», — сказал Токаев.

Он охарактеризовал происходящие в мире события как лавинообразные, хаотичные и трудно предсказуемые, подчеркнув, что они уже затронули практически все государства и народы.

На этом фоне, по словам президента Казахстана, всё более заметную роль начинают играть региональные международные организации.

Токаев также отметил усиление так называемых средних держав. К числу таких государств он отнёс и Казахстан.

Ранее Life.ru писал, что Касым-Жомарт Токаев призвал реформировать Совет Безопасности ООН и расширить его состав. По его мнению, нынешняя структура Совбеза уже не отражает реального баланса сил и интересов в мире, а более широкое представительство государств могло бы повысить эффективность организации.