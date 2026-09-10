«Мировые рынки гораздо богаче»: В Кремле ответили на новые пошлины Латвии
Песков: Латвия сама многое потеряет из-за пошлин на зерно из России
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Латвия сама многое потеряет в случае введения пошлин на российское и белорусское зерно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.
«Они, видимо, вдохновлены заокеанскими методами работы с таможенными пошлинами. Но Латвия очень много потеряет из-за этого сама», — сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, торговля этой продукцией приносила выгоду в том числе латвийской стороне.
«В данном случае это решение страны. Мировые рынки гораздо богаче, чем одна Латвия, и всегда есть альтернативные направления», — подчеркнул пресс-секретарь президента.
Таким образом в Кремле прокомментировали намерение Риги ввести пошлины на зерно из России и Белоруссии. Напомним, Рига захотела обложить российское зерно пошлиной в 300%. Новая мера, по словам премьера страны Андриса Кулбергса, должна распространяться не только на сами поставки, но и на обработку зерна. Латвия также собирается разработать отдельный механизм ограничений в отношении продукции, выращенной на новых территориях России.
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