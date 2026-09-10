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Регион
Опубликовано 10 сентября, 09:15

«Пусть Рига паникует»: Литва не спешит вслед за Латвией отменять автобусы в Россию

Министр Таминскас: Вильнюс пока не будет прекращать автобусное сообщение с РФ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Литва не станет торопиться с прекращением автобусного сообщения с Россией и Белоруссией вслед за Латвией. Об этом заявил министр транспорта республики Юрас Таминскас.

Так чиновник ответил на призыв депутата Сейма Арвидаса Анушаускаса присоединиться к инициативе Риги. Министр заверил, что Вильнюс продолжит оценивать обстановку, но не намерен совершать резких движений.

«Анушаускас паникует. Пусть себе паникует, а мы будем трезво оценивать ситуацию», — сказал Таминскас.

По его мнению, решения литовских властей не должны зависеть от внутриполитических процессов в соседней стране. Министр связал инициативы Риги с предстоящими в Латвии выборами в октябре.

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Напомним, Латвия намерена распространить запрет не только на регулярные и нерегулярные рейсы в Россию и Белоруссию, но и на транзит автобусов через свою территорию. Единственный действующий маршрут Рига — Москва может закрыться после 9 января 2027 года: власти не планируют продлевать разрешение на его обслуживание, а нерегулярные перевозки через обе границы запрещены с ноября 2025-го.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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