«Пусть Рига паникует»: Литва не спешит вслед за Латвией отменять автобусы в Россию

Литва не станет торопиться с прекращением автобусного сообщения с Россией и Белоруссией вслед за Латвией. Об этом заявил министр транспорта республики Юрас Таминскас.

Так чиновник ответил на призыв депутата Сейма Арвидаса Анушаускаса присоединиться к инициативе Риги. Министр заверил, что Вильнюс продолжит оценивать обстановку, но не намерен совершать резких движений.

«Анушаускас паникует. Пусть себе паникует, а мы будем трезво оценивать ситуацию», — сказал Таминскас.

По его мнению, решения литовских властей не должны зависеть от внутриполитических процессов в соседней стране. Министр связал инициативы Риги с предстоящими в Латвии выборами в октябре.

Напомним, Латвия намерена распространить запрет не только на регулярные и нерегулярные рейсы в Россию и Белоруссию, но и на транзит автобусов через свою территорию. Единственный действующий маршрут Рига — Москва может закрыться после 9 января 2027 года: власти не планируют продлевать разрешение на его обслуживание, а нерегулярные перевозки через обе границы запрещены с ноября 2025-го.