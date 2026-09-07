Латвия хочет полностью прекратить автобусное сообщение с Россией и Белоруссией

Латвия планирует с 2027 года полностью запретить пассажирские автобусные перевозки в Россию и Белоруссию. Соответствующие поправки к закону об автоперевозках Министерство сообщения страны представило правительству.

Ограничения хотят распространить как на регулярные, так и на нерегулярные международные рейсы. Под запрет также попадёт транзит автобусов через территорию Латвии в Россию и Белоруссию. Сейчас между Латвией и Россией сохраняется один регулярный маршрут — Рига — Москва. Ежедневные рейсы выполняет компания Norma-A, работающая под брендом Ecolines.

Разрешение на этот маршрут действует до 9 января 2027 года. Продлевать его латвийские власти не собираются. Если новые правила вступят в силу, маршрут прекратит работу. При этом ограничения на нерегулярные поездки уже действуют. С ноября 2025 года автобусы не могут выполнять такие рейсы через латвийско-российскую и латвийско-белорусскую границы. Теперь власти хотят распространить запрет и на регулярное сообщение.

Полностью перекрыть возможность поездок, однако, не получится. Пассажиры смогут добираться в Россию и Белоруссию через Литву и Эстонию, используя стыковочные маршруты. Кроме того, часть микроавтобусных перевозок новые ограничения не затронут. По данным латвийской стороны, только за первое полугодие 2026 года автобусом Рига — Москва воспользовались 9079 пассажиров.

Курс на дальнейшее сокращение связей с Россией и Белоруссией Латвия проводит сразу по нескольким направлениям. В августе Life.ru писал о решении Риги публиковать списки латвийских компаний, которые продолжают торговать с РФ и Белоруссией. В первый перечень попало 171 предприятие, а власти страны заявили о намерении сделать такие данные доступными на регулярной основе.