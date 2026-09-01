Латвия с 1 сентября запретила ввоз одежды, книг и игрушек из России и Белоруссии

С 1 сентября в Латвии начал действовать запрет на импорт ряда товаров из России и Белоруссии, в том числе книг, газет и игрушек. Решение об этом кабинет министров принял 25 августа, сообщила пресс-служба правительства.

Под ограничения также попали одежда, готовый текстиль, обувь, головные уборы, игры и спортивный инвентарь.

Меры распространяются и на продукцию российского или белорусского происхождения, если её пытаются завезти через другие государства.

По данным властей, за три года ввоз товаров из этих двух стран упал на 91%: с €2,13 млрд до €193 млн. Ранее в Латвии уже ограничили импорт энергоносителей, продовольствия, сельхозпродукции и рыбы.

В правительстве пояснили, что новые шаги направлены на снижение экспортных доходов Москвы и Минска.

Ранее сообщалось, что Латвия запретила импорт пива и конфет из России по «моральным соображениям». Хотя торговая политика считается исключительной компетенцией Евросоюза, в данном случае было сделано исключение. Представитель ЕС пояснил, что допускаются меры, принимаемые «ради общественной безопасности или государственной политики».