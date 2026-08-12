Латвия запретила импорт пива и конфет из России по «моральным соображениям»

Латвия ввела запрет на импорт ряда продовольственных товаров из России и Белоруссии из-за «соображений общественной морали». Об этом пишет Euractiv.

Под ограничения попали сладости и напитки. В перечне значатся карамель, шоколад, печенье, готовые супы, соусы, безалкогольные напитки и пиво.

Хотя торговая политика считается исключительной компетенцией Евросоюза, в данном случае было сделано исключение. Представитель ЕС пояснил, что допускаются меры, принимаемые ради общественной безопасности или государственной политики.

Механизм запрета не предполагает лазеек. Продукцию нельзя будет поставить на латвийский рынок, даже если она идёт через третьи страны. При этом транзит через республику и ввоз товаров в другие государства Европы не прекращаются.

Это не первый подобный шаг Риги. Ранее местный парламент уже одобрил ограничения на импорт непродовольственных изделий. Тогда под удар попали книги, газеты, игрушки, видеоигры, а также одежда, обувь и спортивные товары из двух стран.