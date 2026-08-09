Житель Елгавы Юрий, намеревающийся перебраться в Россию, сообщил, что в русскоязычных семьях дети отказываются говорить по-латышски в домашней обстановке, применяя язык лишь в образовательных учреждениях — детских садах и школах.

По его словам, запрет русского языка в образовательных учреждениях Латвии осложняет взаимодействие учителей и учащихся, что создаёт для детей лишнюю психологическую нагрузку. Большинство ребят из русскоязычных семей отказываются использовать латышский язык за пределами школ и детских садов.

«На моём примере есть такое, что не понимают его (ребёнка в детском саду. — Прим. Life.ru), потому что воспитатель не знает русского языка вообще, ребёнок его понимает, а она нет. Почему-то дома он совсем не хочет говорить на латышском языке. «Папа, не хочу и всё», — приводит слова Юрия РИА «Новости».

Это не единичный случай. В русскоязычной группе родителей, с которыми общается житель Елгавы, многие сталкиваются с той же проблемой — дети наотрез отказываются говорить на латышском языке дома.

Ранее Латвия запретила импорт книг, газет, видеоигр, игрушек и ряда других товаров из России и Белоруссии. Сейм принял закон в срочном порядке. Инициативу поддержали 66 депутатов. Против проголосовали восемь парламентариев. Министерство иностранных дел Латвии получило право подготовить перечень товаров, которые попадут под ограничения.