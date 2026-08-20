Латвия будет публиковать списки компаний, сотрудничающих с РФ и Белоруссией

Центральное статистическое управление Латвии возобновило публикацию списка зарегистрированных в стране компаний, которые продолжают торговые операции с Россией и Белоруссией. В первый перечень вошли около 170 предприятий, пишет LSM.

Согласно данным ЦСУ, в список попали компании, которые экспортируют товары в Россию или Белоруссию либо импортируют продукцию из этих стран. Публикация таких сведений была возобновлена 20 августа и теперь будет проводиться ежемесячно.

Решение о раскрытии этой информации связано с поправками в законодательство, принятыми Сеймом Латвии. Согласно новым правилам, Служба государственных доходов передаёт данные в ЦСУ, а статистическое ведомство размещает их в открытом доступе.

Ранее подобная информация не публиковалась из-за ограничений конфиденциальности. После изменений в законодательстве эти данные исключили из перечня сведений, которые нельзя раскрывать.

В первом опубликованном списке за июль оказалась 171 компания. Среди них — крупные латвийские предприятия, включая фармацевтические и промышленные компании, такие как Grindeks, Lauma Fabrics, Biolars и Olpha.

Решение о публикации перечня вызвало споры в Латвии. Сторонники инициативы считают, что она позволит сделать торговые связи бизнеса с Россией и Белоруссией более прозрачными, тогда как критики указывали на возможные риски для компаний, которые ведут законную внешнюю торговлю.

Ранее Life.ru писал, что премьер Латвии Андрис Кулбергс поручил проработать вопрос о полном прекращении торговых связей с Россией. При этом он признавал, что отдельные отрасли, в том числе фармацевтика, не смогут быстро отказаться от российского рынка и для них могут понадобиться исключения. За первые три месяца 2026 года латвийский экспорт в РФ составил €244,15 млн, импорт — €10,51 млн.