€7 млрд за разрыв с Россией: Латвия клянчит у Евросоюза компенсацию

Латвия рассчитывает получить дополнительные 7 миллиардов евро из следующего семилетнего бюджета Евросоюза. Деньги необходимы в том числе для компенсации экономических последствий сокращения связей с Россией, заявил премьер-министр страны Андрис Кулбергс, пишет Politico.

Второй причиной он назвал резко выросшие расходы на оборону. Рига наращивает траты на укрепление восточной границы, защиту критической инфраструктуры и развитие систем противодействия беспилотникам. Средства Кулбергс предлагает выделить в рамках нового Европейского фонда конкурентоспособности. Этот механизм предусмотрен в проекте бюджета ЕС на 2028 — 2034 годы и должен финансировать в том числе стратегические технологии и оборонные проекты.

Politico отмечает, что торговые связи Латвии с Россией серьёзно сократились на фоне санкций и курса Риги на отказ от прежних экономических отношений. В 2025 году импорт из РФ составлял около 126 миллионов евро, упав более чем на две трети за год.

При этом 7 миллиардов евро Латвии пока никто не гарантировал. Параметры следующего долгосрочного бюджета Евросоюза ещё обсуждаются, поэтому Риге предстоит добиваться включения своих требований в окончательную схему распределения средств.

Ранее Латвия ввела запрет на импорт ряда продовольственных товаров из России и Белоруссии из-за «соображений общественной морали». Под ограничения попали сладости и напитки. В перечне значатся карамель, шоколад, печенье, готовые супы, соусы, безалкогольные напитки и пиво.