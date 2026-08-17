Экс-глава МО Латвии Спрудс назвал премьера Кулбергса лжецом из-за БПЛА

Бывший глава оборонного ведомства Латвии Андрис Спрудс обвинил премьер-министра Андриса Кулбергса в распространении дезинформации по вопросу приобретения средств борьбы с беспилотниками. Соответствующее заявление он сделал в беседе с изданием Delfi.

«Ничего не было забыто. То, что дроны-перехватчики первоначально поступили без этой взрывчатки, совершенно естественно. Ведь они поступили как дроны-перехватчики без взрывчатки, пока решался вопрос о её (пригодности. — Прим. Life.ru)», — отметил Спрудс.

По утверждению Спрудса, Кулбергс умышленно вводит всех в заблуждение, а его слова — это не случайность, а сознательная ложь.

Премьер-министр Латвии в своём выступлении в среду заявил о том, что для закупленных ранее систем борьбы с БПЛА отсутствуют требуемые боеприпасы. Конкретных деталей — названия системы, даты закупки или ответственного учреждения — Кулбергс не привёл, но подчеркнул, что декларируемый статус Латвии как «державы дронов» не подкрепляется реальными возможностями.

Ранее истребитель НАТО сбил беспилотник, вошедший в воздушное пространство Латвии. Перед этим воздушную тревогу объявляли сразу в четырёх муниципалитетах на востоке страны. Она продолжалась около 30 минут. Кому принадлежал беспилотник и откуда именно он вошёл в воздушное пространство страны, в заявлении не уточняется.