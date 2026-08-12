«Системы купили, а боеприпасы забыли»: Премьер Латвии рассказал о провале с защитой от дронов

Латвия закупила современные системы для борьбы с беспилотниками, однако не обеспечила их необходимыми боеприпасами. Об этом премьер-министр страны Андрис Кулбергс рассказал в интервью LETA. Глава правительства признал проблему, отвечая на вопрос о готовности страны противостоять беспилотникам.

«Системы купили, а боеприпасы забыли купить», — заявил Кулбергс.

При этом он не уточнил, о какой именно закупке идёт речь и кто несёт ответственность за произошедшее. Премьер также скептически оценил заявления о превращении Латвии в «державу дронов», отметив, что пока для такого статуса недостаточно оснований.

Ранее премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс объявил о начале специальной операции «Оборотень» для усиления охраны границы с Белоруссией. В рамках операции латвийские ведомства и службы безопасности должны синхронизировать действия для противодействия нелегальной миграции, координируя усилия по контролю приграничной территории и пресечению попыток незаконного пересечения границы.