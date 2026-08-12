«Системы купили, а боеприпасы забыли»: Премьер Латвии рассказал о провале с защитой от дронов
Премьер Латвии Кулбергс: К противодронным системам забыли купить боеприпасы
Обложка © ТАСС / IMAGO/dts Nachrichtenagentur
Латвия закупила современные системы для борьбы с беспилотниками, однако не обеспечила их необходимыми боеприпасами. Об этом премьер-министр страны Андрис Кулбергс рассказал в интервью LETA. Глава правительства признал проблему, отвечая на вопрос о готовности страны противостоять беспилотникам.
«Системы купили, а боеприпасы забыли купить», — заявил Кулбергс.
При этом он не уточнил, о какой именно закупке идёт речь и кто несёт ответственность за произошедшее. Премьер также скептически оценил заявления о превращении Латвии в «державу дронов», отметив, что пока для такого статуса недостаточно оснований.
Ранее премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс объявил о начале специальной операции «Оборотень» для усиления охраны границы с Белоруссией. В рамках операции латвийские ведомства и службы безопасности должны синхронизировать действия для противодействия нелегальной миграции, координируя усилия по контролю приграничной территории и пресечению попыток незаконного пересечения границы.
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