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12 августа, 09:09

«Системы купили, а боеприпасы забыли»: Премьер Латвии рассказал о провале с защитой от дронов

Премьер Латвии Кулбергс: К противодронным системам забыли купить боеприпасы

Обложка © ТАСС / IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Обложка © ТАСС / IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Латвия закупила современные системы для борьбы с беспилотниками, однако не обеспечила их необходимыми боеприпасами. Об этом премьер-министр страны Андрис Кулбергс рассказал в интервью LETA. Глава правительства признал проблему, отвечая на вопрос о готовности страны противостоять беспилотникам.

«Системы купили, а боеприпасы забыли купить», — заявил Кулбергс.

При этом он не уточнил, о какой именно закупке идёт речь и кто несёт ответственность за произошедшее. Премьер также скептически оценил заявления о превращении Латвии в «державу дронов», отметив, что пока для такого статуса недостаточно оснований.

Латвия хочет оснастить границу с Белоруссией сейсмическими сенсорами
Латвия хочет оснастить границу с Белоруссией сейсмическими сенсорами

Ранее премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс объявил о начале специальной операции «Оборотень» для усиления охраны границы с Белоруссией. В рамках операции латвийские ведомства и службы безопасности должны синхронизировать действия для противодействия нелегальной миграции, координируя усилия по контролю приграничной территории и пресечению попыток незаконного пересечения границы.

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Анастасия Никонорова
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