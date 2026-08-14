Истребитель сбил беспилотник в воздушном пространстве Латвии

Истребитель НАТО сбил беспилотник, вошедший в воздушное пространство Латвии. Об устранении угрозы сообщили вооружённые силы республики.

Перед этим воздушную тревогу объявляли сразу в четырёх муниципалитетах на востоке страны. Она продолжалась около 30 минут.

«Сообщаем, что угроза в воздушном пространстве устранена. Истребители союзников успешно сбили беспилотный летательный аппарат, вошедший в воздушное пространство», – говорится в сообщении ВС Латвии в соцсети X.

Кому принадлежал беспилотник и откуда именно он вошёл в воздушное пространство страны, в заявлении не уточняется. Однако одновременно с этим в Ленинградской области России шло отражение атак украинских БПЛА. Кроме того, в Финляндии ограничили полёты и движение судов в восточной части Финского залива. Информация о месте падения обломков и возможных последствиях перехвата также пока не приводится.

Ранее Life.ru писал, что власти Латвии признали проблемы с собственной системой противодействия беспилотникам. Премьер Андрис Кулбергс заявил, что современные комплексы для борьбы с дронами закупили, однако необходимыми боеприпасами их вовремя не обеспечили. На этом фоне глава правительства скептически оценил разговоры о превращении страны в полноценную «державу дронов».