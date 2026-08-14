Истребитель сбил беспилотник в воздушном пространстве Латвии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karlis Dambrans
Истребитель НАТО сбил беспилотник, вошедший в воздушное пространство Латвии. Об устранении угрозы сообщили вооружённые силы республики.
Перед этим воздушную тревогу объявляли сразу в четырёх муниципалитетах на востоке страны. Она продолжалась около 30 минут.
«Сообщаем, что угроза в воздушном пространстве устранена. Истребители союзников успешно сбили беспилотный летательный аппарат, вошедший в воздушное пространство», – говорится в сообщении ВС Латвии в соцсети X.
Кому принадлежал беспилотник и откуда именно он вошёл в воздушное пространство страны, в заявлении не уточняется. Однако одновременно с этим в Ленинградской области России шло отражение атак украинских БПЛА. Кроме того, в Финляндии ограничили полёты и движение судов в восточной части Финского залива. Информация о месте падения обломков и возможных последствиях перехвата также пока не приводится.
Ранее Life.ru писал, что власти Латвии признали проблемы с собственной системой противодействия беспилотникам. Премьер Андрис Кулбергс заявил, что современные комплексы для борьбы с дронами закупили, однако необходимыми боеприпасами их вовремя не обеспечили. На этом фоне глава правительства скептически оценил разговоры о превращении страны в полноценную «державу дронов».
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.