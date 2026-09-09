Касчюнас предложил перевести русскоязычные школы Литвы на литовский

Лидер партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Лауринас Касчюнас предложил перевести русскоязычные школы страны на обучение на государственном языке. Соответствующие поправки к закону об образовании он представил в Сейме Литвы.

По словам политика, сначала необходимо создать условия, при которых самые маленькие дети будут получать образование на литовском. Полный переход для школ Касчюнас предлагает провести с 2030 года.

При этом родной язык из программы полностью убирать не планируется. Согласно инициативе, его сохранят как отдельный предмет, тогда как остальные дисциплины будут преподаваться на литовском.

Касчюнас назвал языковую интеграцию одним из важнейших вопросов для государства. По его мнению, такая мера должна помочь адаптации мигрантов, прибывших в Литву в последние годы.

Политик считает переход на государственный язык принципиальным шагом для образовательной системы страны. Теперь предложенные им изменения должны пройти дальнейшее рассмотрение.

Всего за два дня до этого Life.ru писал об исключении Ломоносова и Державина из школьной программы в Литве. Их произведения убрали из курса родного языка и литературы для русскоязычных девятиклассников с начала нового учебного года.