«Мы тоже Латвия»: В Риге пройдёт пикет против вытеснения русского языка из школ

Сторонники образования на русском языке собираются провести в Риге пикет за свободный выбор языка обучения. Акция состоится 28 августа у здания Сейма Латвии, сообщает Press LV.

Организатором выступает Латвийская ассоциация в поддержку школ с обучением на русском языке. В ЛАШОР заявляют, что переход школьного образования исключительно на латышский лишает русскоязычных детей возможности получать общее образование на родном языке.

Ассоциация расценивает проводимую политику как намеренную ассимиляцию и считает, что она затрудняет сохранение культурной и этнической идентичности русскоязычного населения.

Организаторы предлагают принять отдельный закон о школах национальных меньшинств. Предполагается, что объём использования родного языка в таких учебных заведениях смогут определять школьные советы.

В 2022 году правительство Латвии одобрило поправки, предусматривающие постепенный перевод всех школ на обучение только на латышском языке. Завершить реформу планировалось в 2025 году.

При этом, как отмечает Press LV со ссылкой на отчёт латвийской службы качества образования, каждая третья школа при переходе столкнулась с серьёзными трудностями в поддержании качества обучения.

Life.ru ранее писал, что Латвия с 2026 года откажется от изучения русского языка в школах. Новые правила предусматривают, что вместо русского как второго иностранного школьникам должны предлагать официальные языки ЕС или другие языки, предусмотренные межправительственными соглашениями.