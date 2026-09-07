Ломоносова и Державина исключили из школьной программы в Литве
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Министерство образования, науки и спорта Литвы исключило произведения Михаила Ломоносова и Гавриила Державина из программы по родному языку и литературе для русскоязычных школьников. Об этом сообщает литовское гостелерадио LRT.
Изменения вступили в силу с нового учебного года. Теперь в программе для девятого класса школ русского национального меньшинства произведений обоих авторов нет.
Решение стало продолжением инициативы премьер-министра Литвы Миндаугаса Синкявичюса. В августе он предложил пересмотреть действующую программу и отказаться от текстов Ломоносова, обвинив писателя в прославлении войн Российской империи.
Одновременно глава правительства предлагал добавить в школьный курс произведения украинского поэта Тараса Шевченко. Однако в Минобразования Литвы заявили, что простая замена одних авторов другими требует дополнительного анализа, поэтому Шевченко в программу пока не включили.
В ведомстве подчеркнули, что собираются внимательнее пересмотреть список авторов и произведений, которые изучают представители русского национального меньшинства.
«Недостаточно просто вычеркнуть одну или другую фамилию и вписать новую. Необходимо профессионально оценить, какие авторы и их литературные произведения формируют установки учащихся из русского национального меньшинства», — заявили в министерстве.
Михаил Ломоносов относится к русской литературе XVIII века, а Гавриил Державин — к поэтам XVIII–XIX столетий. Оба автора представлены в программе в рамках изучения классицизма и эпохи Просвещения.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова комментировала инициативу литовских властей исключить произведения Михаила Ломоносова из школьной программы. Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс предлагал заменить их работами Тараса Шевченко, объясняя решение «прославлением Ломоносовым имперских военных кампаний». В ответ Захарова иронично поинтересовалась, не предложат ли тогда заменить Дмитрия Менделеева Пабло Эскобаром, который тоже был связан с химией.
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