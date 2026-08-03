Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала инициативу премьер-министра Литвы Миндаугаса Синкявичюса об исключении произведений Михаила Ломоносова из школьной программы.

Глава литовского правительства предложил заменить труды российского учёного работами Тараса Шевченко, чтобы, по его словам, углубить знакомство молодёжи с украинской идентичностью. Поводом для такого решения названо «прославление Ломоносовым имперских военных кампаний».

«Кого предложат на смену Менделееву? Пабло Эскобара? Он тоже работал с химией…», — отреагировала дипломат kp.ru, продолжив серию риторических вопросов о культурной политике Вильнюса.

Журналист Александр Гамов назвал сравнение Ломоносова и Шевченко «дремучей рокировкой», обсуждая с Захаровой их несоотносимость из-за разных эпох и культурного веса. Эксперты отметили, что Ломоносов — основоположник русской науки и литературы, а Шевченко — украинский поэт XIX века, и их наследие не может быть равноценной заменой.