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27 июля, 14:41

В Госдуме призвали Литву не устраивать россиянам тест на любовь к Родине

Депутат Журова: Планы Литвы заставить россиян осуждать СВО не имеют смысла

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Donatas Dabravolskas

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Donatas Dabravolskas

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Газетой.ru» раскритиковала инициативу литовских властей, которые намерены требовать от российских граждан письменного осуждения СВО при пересечении границы. Парламентарий назвала эту затею не имеющей практической ценности.

По словам Журовой, россияне и без того не проявляют большого интереса к поездкам в Литву, а ужесточение условий въезда лишь усугубит эту тенденцию. Она провела параллель со спортсменами, которые отказываются от участия в соревнованиях при попытках навязать им политические заявления.

«Что-то я сомневаюсь, что кто-то к ним поедет в таких условиях. Это как спортсмены: когда спортсменов только начинают заставлять подписывать что-то, спортсмены тут же отказываются выступать на соревнованиях... Не думаю, что сильно много тех, кто желал бы в Литву приехать. Это больше на публику сказано, не думаю, что в этом есть какое-то практическое применение», — отметила парламентарий.

В Госдуме считают, что подобные шаги отражают общую линию Прибалтики на конфронтацию с Москвой, однако они не окажут существенного влияния на туристические или деловые потоки. Депутаты уверены, что большинство соотечественников предпочтут другие направления для зарубежных поездок.

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Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов назвал требование Литвы к российским деятелям культуры осуждать СВО актом саморазрушения страны, отметив, что прибалтийское государство уже не является привлекательным для туризма, а новые ограничения лишь ухудшают его имидж. Он подчеркнул, что значимость Литвы в современном мире настолько ничтожна, что её непосещение не обеднит россиян.

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Анастасия Никонорова
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