Литовские власти ввели требование для российских деятелей культуры, которые хотят пересечь границу республики, — осудить специальную военную операцию на Украине. Эта инициатива вызвала резкую реакцию в российской Госдуме.

Депутат Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru назвал подобное условие актом саморазрушения балтийского государства. По его мнению, Литва и без того не является привлекательным направлением для путешествий, а новые ограничения лишь усугубляют её имидж.

«Сейчас Литва окончательно хочет себя уничтожить. Она напоминает о себе, намекает, что туда ехать не надо. Хочу сказать, что значимость Литвы в современном мире настолько ничтожна, что её непосещение и даже, в принципе, незнание о её существовании не сделает человека беднее. Без Литвы спокойно можно обойтись», — сказал Милонов.

Парламентарий также отметил, что республика пытается привлечь к себе внимание подобными заявлениями. Он выразил уверенность, что культурные и деловые контакты между странами и без того минимальны, а ужесточение требований окончательно сделает Литву незначимой для России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя новые правила въезда в Литву для россиян, заявила, что власти «натовских режимов» превратились в зверей, проведя параллель с романом «Повелитель мух» и напомнив сцену поклонения свиной голове. Она подчеркнула, что эти режимы движимы ложными ценностями, лишены знаний и веры, и сравнила их с персонажами антиутопии.