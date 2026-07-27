Подпись или запрет на въезд: Литва придумала новое условие для артистов из России

МИД Литвы предложил обязать граждан России и Белоруссии, приезжающих в страну для участия в культурных, образовательных, научных, спортивных и развлекательных мероприятиях, подписывать политическую декларацию. Соответствующие поправки подготовлены к национальному закону об ограничительных мерах.

В документе приезжающим предлагают осуждать то, что литовские власти называют «агрессией России против Украины». Кроме того, подписант должен заявить о поддержке Устава ООН, независимости и суверенитета Украины, а также её территориальной целостности в международно признанных границах.

Список подписавших декларацию планируют сделать публичным. Тем, кто откажется поставить подпись, предлагается запрещать въезд в Литву для участия в концертах, спортивных соревнованиях, выставках, конференциях и других публичных мероприятиях.

Ограничения могут распространить на российских и белорусских артистов, спортсменов, представителей науки, образования и индустрии развлечений. Основанием для отказа во въезде также могут стать выступления на территориях, которые Вильнюс считает оккупированными, участие в боевых действиях или публичная поддержка СВО.

Кроме того, запрет предлагается применять к лицам, которые, по оценке литовских властей, участвуют в «кремлёвской пропаганде», угрожают демократическим институтам либо поддерживают действия против суверенитета и территориальной целостности Украины. Решение в каждом случае будут принимать государственные органы Литвы.

Граждане России и Белоруссии, не подпадающие под перечисленные критерии, смогут участвовать в мероприятиях только в нейтральном статусе. Представлять свои страны, выступать под национальной символикой или от имени российских и белорусских организаций им не разрешат. Следить за соблюдением требований должны будут организаторы мероприятий.

Поправки пока не приняты и не вступили в силу: речь идёт об инициативе литовского МИД, которую ещё предстоит рассмотреть властям страны. Ведомство предлагает запустить новые ограничения с 1 января. Закон о мерах в связи с конфликтом на Украине действует в Литве с 2023 года.

Ранее Life.ru сообщал, что мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас призвал создать единый механизм запрета на въезд артистам, выступавшим в России и Белоруссии. Тогда поводом для дискуссии стали запланированные в литовской столице концерты российских исполнителей.