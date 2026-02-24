В Литве призвали системно запретить въезд «прокремлёвским деятелям» из шоу-бизнеса

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас призвал запретить въезд в Литву артистам, которые выступали в России и Белоруссии в последние годы. Он обратился с данной идеей в Комитет Сейма по национальной безопасности и обороне, сообщает Delfi.

Поправки предлагается внести в закон о правовом положении иностранцев. По замыслу мэра, отказывать во въезде следует тем, кто участвовал в публичной культурной, развлекательной, коммерческой или иной деятельности на территории двух стран. Бенкунскас назвал «позорной реальность», при которой власти узнают о гастролях из сообщений жителей.

«Недавние случаи в Вильнюсе — с рэперами Моргенштерном* и Гио Пикой — показывают, что у нас нет реально работающего механизма защиты информационного и культурного пространства Литвы от прокремлёвских деятелей. Реальность позорна: помимо работы всего города, мне самому приходится следить за тем, на какие мероприятия продаются билеты, или жители Вильнюса связываются со мной по поводу таких случаев», — говорится в сообщении.

Мэр отметил, что организаторы концертов действуют исходя из коммерческой выгоды, поэтому решать проблему необходимо системно, на национальном уровне, а не точечными запретами.

Напомним, что ранее литовские власти объявили о намерении запретить въезд в страну рэперу Гио Пике (Георгию Джиоеву). Концерт артиста был запланирован на 21 марта в вильнюсской Pramogų Arena. Решение о нежелательности пребывания музыканта принято Министерством иностранных дел Литвы, документы подписаны главой ведомства Кястутисом Будрисом.

