Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя новые правила въезда в Литву для россиян, провела параллель с романом Уильяма Голдинга «Повелитель мух». Дипломат заявила, что власти «натовских режимов» превратились в настоящих зверей, напомнив сцену поклонения свиной голове из антиутопии.

«Без знаний, без веры, движимые ложными ценностями, они, как и в романе, превратились в настоящих зверей», — сказала она в беседе с Zvezdanews.

Ранее сообщалось, что МИД Литвы предложил обязать российских артистов осуждать СВО при въезде в страну. Соответствующие поправки подготовлены к национальному закону об ограничительных мерах. В документе приезжающим предлагают осуждать то, что литовские власти называют «агрессией России против Украины». Тем, кто откажется поставить подпись, предлагается запрещать въезд в Литву для участия в концертах.