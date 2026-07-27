«Озверели»: Захарова назвала «повелителями мух» власти Литвы за новые правила для россиян
Захарова сравнила новые правила въезда в Литву с антиутопией «Повелитель мух»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя новые правила въезда в Литву для россиян, провела параллель с романом Уильяма Голдинга «Повелитель мух». Дипломат заявила, что власти «натовских режимов» превратились в настоящих зверей, напомнив сцену поклонения свиной голове из антиутопии.
«Без знаний, без веры, движимые ложными ценностями, они, как и в романе, превратились в настоящих зверей», — сказала она в беседе с Zvezdanews.
Ранее сообщалось, что МИД Литвы предложил обязать российских артистов осуждать СВО при въезде в страну. Соответствующие поправки подготовлены к национальному закону об ограничительных мерах. В документе приезжающим предлагают осуждать то, что литовские власти называют «агрессией России против Украины». Тем, кто откажется поставить подпись, предлагается запрещать въезд в Литву для участия в концертах.
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