Песков объяснил заявления Литвы о «русской угрозе»

Страны Балтии используют заявления о «русской угрозе», чтобы добиться увеличения военного присутствия НАТО в регионе. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Литвы Гитанаса Науседы о якобы планируемой российской атаке на прибалтийские объекты.

По словам представителя Кремля, такие заявления нужны для подготовки населения к дальнейшей милитаризации.

Песков назвал их «свежей порцией страшилок» и заявил, что с их помощью в странах Балтии формируют образ внешнего врага.

«Для этого нужно создать образ врага на какой-то другой стране — в данном случае на нашей — и под эту лавочку, как у нас говорят, продолжить подтягивать в страны Прибалтики военную инфраструктуру НАТО во всех её проявлениях», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что Москва рассматривает подобные заявления именно в контексте расширения военной инфраструктуры альянса у российских границ.

Ранее НАТО сообщало об укреплении восточного фланга, в том числе о создании многонациональной боевой группы передового базирования в Финляндии. Альянс объясняет эти меры задачами сдерживания и обороны.