Закрытие границ между Финляндией и Россией происходит в момент сильной напряжённости. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Нынешнее финское правительство виновато в нынешней катастрофической ситуации, как в экономике, так и в растущей нестабильности», — написал политик в соцсети X.

Отдельно Мема остановился на теме Североатлантического альянса. Вступление в НАТО, по его оценке, принесло стране лишь негативные результаты. Он подчеркнул, что Хельсинки избрали враждебный курс в отношении Москвы без веских оснований.

Единственной причиной такой политики Мема назвал русофобию. Вместо налаживания диалога финская сторона заняла чью-то позицию в чужом конфликте, заявил он. Дальнейшие шаги политик охарактеризовал как агрессивные.

Выход из сложившейся ситуации представитель «Альянса свободы» видит в разрыве с военным блоком. «Для восстановления нормальных отношений Финляндии следует выйти из НАТО, которая принесла одни проблемы», — резюмировал он.

Напомним, с 1 июля Россия временно приостановила движение через семь железнодорожных пунктов пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией. На российско-финляндском участке закрыты переходы «Выборг», «Вяртсиля», «Люття», «Санкт-Петербург-Финляндский» и «Светогорск», что фактически перекрывает все железнодорожное сообщение между двумя странами. Эксперты связывают этот шаг с символическим ответом на «русофобскую политику» соседей и происходящей на фоне вступления Финляндии в НАТО эскалацией напряжённости в регионе. Поскольку товарооборот с этими странами уже значительно сократился, для России данная мера имеет преимущественно политический сигнальный характер и не приведёт к экономическим последствиям.

Финляндия закрыла все пункты пропуска на сухопутной границе с Россией в конце ноября 2023 года. Причиной такого решения Хельсинки назвал наплыв нелегальных мигрантов из третьих стран, который финские власти расценили как «гибридную операцию» со стороны России. Сначала были закрыты четыре южных КПП, а затем, к концу ноября, ограничения затронули и оставшиеся переходы, включая самый северный — «Райа-Йоосеппи». Впоследствии, в 2024 году, Финляндия приняла закон, ужесточающий правила приёма беженцев, а её власти неоднократно заявляли, что граница останется закрытой, поскольку угроза, по их оценке, сохраняется.