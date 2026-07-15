«Фиксируем»: В Кремле отреагировали на обсуждение в США новых санкций против России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о возможном введении новых санкций против РФ. Представитель Кремля заявил, что российская сторона внимательно следит за высказываниями американского руководства и анализирует поступающие сигналы.

«Что касается санкционной проблематики, мы внимательно слушаем, фиксируем и анализируем заявления, которые звучат и на рабочем уровне, и на уровне президента США об этих санкциях», — сказал Песков на брифинге.

По его словам, реакция Москвы будет зависеть от развития событий.

Ранее американский лидер заявлял, что администрация США продолжает изучать законопроект покойного сенатора-русофоба Линдси Грэма* о рестрикциях против Москвы. Он также добавил, что документ может быть расширен.

Напомним, ранее в США был представлен стал законопроект Sanctioning Russia Act 2026, который может быть принят к августу. Ключевая новация документа — предоставление президенту права вводить пошлины до 100% на товары из пяти крупнейших стран-покупателей российских энергоносителей (в первую очередь Китая и Индии), что является смягченной версией ранее предлагавшихся 500-процентных тарифов для сохранения гибкости в переговорах. Помимо этого, пакет мер предполагает введение полного блокирующего режима (SDN) против российских банков, а также обязательные санкции в отношении Банка России. В ответ на эти планы официальный представитель МИД Китая заявил о решительном неприятии односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве.

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