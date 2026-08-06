Правительство Литвы намерено убрать произведения русских классиков из учебной программы школ национальных меньшинств. Соответствующий список подготовят профильные специалисты, заявил премьер-министр Миндаугас Синкявичюс.

Глава кабмина подчеркнул, что решением вопроса займутся профессионалы, а не политики. При этом предложил дополнить программу сочинениями украинского классика Тараса Шевченко.

По мнению премьера, это поможет литовской молодёжи глубже осознать украинскую идентичность и познакомиться с произведениями, которые её сформировали.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова комментировала инициативу Миндаугаса Синкявичюса об исключении трудов Михаила Ломоносова из школьной программы. Глава литовского правительства предложил заменить их сочинениями Тараса Шевченко, объяснив это «прославлением Ломоносовым имперских военных кампаний». Спикер МИД задалась вопросом, предложат ли на смену Дмитрию Менделееву Пабло Эскобара, который тоже был известен своими связями с химией.