Латвия захотела обложить российское зерно пошлиной в 300%

Латвия намерена резко увеличить пошлины на зерновые грузы из России и Белоруссии — до 300%. Об этом после переговоров с представителями правящей коалиции заявил премьер-министр страны Андрис Кулбергс, пишет Press.

Новая мера, по его словам, должна распространяться не только на сами поставки, но и на обработку зерна. Рига также собирается разработать отдельный механизм ограничений в отношении продукции, выращенной на новых территориях России. Кулбергс заявил о намерении добиться единого подхода среди стран Балтии. Он уже обсудил инициативу с премьер-министром Эстонии, а следующим шагом должны стать переговоры с главой литовского правительства.

Евросоюз уже устанавливал дополнительные тарифы на российскую и белорусскую сельхозпродукцию. В 2024 году, в частности, для пшеницы была введена ставка в размере 95 евро за тонну.

Ранее сообщалось, что правительство России повысило ввозные пошлины на пальмовое масло и его фракции из недружественных стран до 35%. Новые меры не распространяются на продукцию из Венгрии и Словакии. Замминистра сельского хозяйства Максим Боровой пояснил, что решение стало ответом на санкционные ограничения недружественных государств. Он добавил, что изменение пошлин не должно отразиться на ценах для потребителей, поскольку рынок обеспечен за счёт отечественного производства масложировой продукции и поставок из дружественных стран.