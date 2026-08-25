В России готовятся обнулить пошлины на ввоз драгоценных камней

В России предлагают обнулить ввозные пошлины на драгоценные камни для ювелирной промышленности и создать специализированные производственные кластеры. Такие меры вошли в проект Стратегии развития отрасли драгоценных металлов до 2035 года, который подготовил Минпромторг.

«В ведомстве считают, что одной из целей развития отрасли должно стать увеличение спроса на ювелирную продукцию внутри России», — пишет газета «Известия».

Авторы проекта предлагают установить нулевые пошлины на драгоценные камни, которые российские производители используют в качестве вставок в ювелирных изделиях. По мнению разработчиков стратегии, такая мера должна поддержать отечественное производство и внутренний спрос.

Ещё одним предложением стало создание ювелирных промышленных кластеров с льготным налоговым режимом. В Минпромторге рассматривают возможность разместить такие площадки в Костромской области, Якутии и на Урале.

Ведомство также предлагает помочь российским ювелирным компаниям выйти на зарубежные рынки. Отдельные меры поддержки планируют предусмотреть для производителей, которые продают продукцию через маркетплейсы.

В проекте стратегии отмечается, что российская ювелирная промышленность постепенно теряет роль одного из ключевых источников внутреннего спроса на отечественные драгоценные металлы. Поэтому увеличение продаж ювелирных изделий внутри страны рассматривают как одну из основных задач развития отрасли.

В пресс-службе Минпромторга сообщили, что документ пока проходит межведомственное согласование.

Ранее правительство России перенесло срок введения экспортной пошлины на алмазы в размере 8%. Сбор должны были начать взимать с 1 сентября 2026 года, однако теперь его введение запланировали на 1 марта 2027 года. Пошлина затронет необработанные и частично обработанные алмазы массой от 0,45 до 10,8 карата, а также алмазы специальных размеров тяжелее 10,8 карата.