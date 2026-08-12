Правительство РФ перенесло введение экспортной пошлины на алмазы на 2027 год

Правительство России перенесло введение экспортной пошлины в размере 8% на алмазы. Сбор, который первоначально планировалось начать взимать с 1 сентября 2026 года, теперь будет действовать с 1 марта 2027 года. Соответствующее решение следует из постановления кабмина.

Новая пошлина будет распространяться на экспорт необработанных и частично обработанных алмазов массой от 0,45 до 10,8 карата, а также на алмазы специальных размеров массой от 10,8 карата.

Ранее в России действовала экспортная пошлина на алмазы в размере 6,5%. Её отменили 1 сентября 2016 года в рамках договорённостей с Всемирной торговой организацией.

Кроме того, с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года на экспорт алмазов распространялась плавающая пошлина в размере от 4% до 7%. Её размер зависел от курса рубля к доллару и применялся при значениях курса от 80 до 95 рублей за доллар.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании кластера по огранке алмазов. Он разместится на территориях Якутии и Смоленской области.