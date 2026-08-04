Путин оценил запасы «Алросы» в 1 миллиард карат алмазов

Президент России Владимир Путин провел встречу с генеральным директором компании «Алроса» Павлом Маринычевым, в ходе которой отметил масштаб ресурсной базы алмазодобывающего гиганта. Глава государства обратил внимание на то, что запасы компании достигают 1 миллиарда карат.

Президент также отметил, что доля «Алросы» в мировой добыче составляет около трети.

«Алроса» — главный алмазный магнат в мире, но сейчас компания добывает меньше камней, чем раньше. В прошлом году объем упал на 10% — до 29,8 млн каратов. В этом году тренд на снижение продолжится: компания планирует добыть около 25–26 млн каратов.