В России презентовали редкий лавандовый бриллиант-сердце стоимостью 125 млн

Бриллиант редкого лавандового оттенка весом 2,03 карата показала компания АЛРОСА. Его оценочная стоимость составляет 1,585 млн долларов, или около 125 млн рублей.

О новинке сообщили в преддверии Дня алмазодобытчика. Камень получил характеристику Intense Purple Pink с выраженным лавандовым оттенком. Такие экземпляры считаются крайне редкими, особенно после закрытия в 2020 году австралийского рудника Argyle, который был крупнейшим мировым источником розовых бриллиантов.

Драгоценность имеет чистоту VS2 и выполнена в форме сердца. Специалисты отмечают, что такая огранка считается одной из самых сложных в ювелирном деле и требует высокой точности исполнения.

По данным компании, бриллиант изготовили из алмаза, добытого в Якутии в 2025 году. Возраст кристалла оценивается примерно в 350 млн лет, а работа над его огранкой заняла более шести месяцев. Сейчас камень включен в каталог ALROSA Diamond Exclusive и будет представлен на ближайших показах.

А ранее в Петербурге презентовали бриллиант огранки «кушон» насыщенного розового цвета Vivid Pink. Этот оттенок встречается в природе исключительно редко. Вес камня — 1,07 карата, а оценочная стоимость достигает 56 миллионов рублей. Впервые публике показали и его «жёлтого брата» — 5-каратный Vivid Yellow ценой более 20 миллионов.