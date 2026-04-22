56 миллионов за камень: В Петербург привезли редчайший розовый бриллиант

В Северной столице стартовали закрытые показы инвестиционных бриллиантов от ALROSA Diamond Exclusive. Мероприятие традиционно проходит в легендарном отеле «Астория» и собирает коллекционеров, инвесторов и ценителей прекрасного.

Главная звезда экспозиции — бриллиант огранки «кушон» насыщенного розового цвета Vivid Pink. Этот оттенок встречается в природе исключительно редко. Вес камня — 1,07 карата, а оценочная стоимость достигает 56 миллионов рублей. Впервые публике показали и его «жёлтого брата» — 5-каратный Vivid Yellow ценой более 20 миллионов.

Всего в коллекции представлено 190 драгоценных камней инвестиционного класса (самые высокие категории цвета и чистоты). Совокупная стоимость экспонатов оценивается в 2,5 миллиарда рублей.

Особенность мероприятия — не только в демонстрации камней. Alrosa Diamond Exclusive предлагает клиентам private banking точечный подход к формированию инвестиционного портфеля. В ходу так называемые «бриллиантовые композиции» — сочетания из двух и более камней, подобранных по цвету, чистоте и пропорциям. Например, пары бриллиантов овальной огранки и огранки «квадратный изумруд», пара «принцесса» (4,45 и 4,47 карата) или круглые шестикаратные экземпляры.

Программа ALROSA Diamond Exclusive работает в России с 2016 года. За прошлый год клиенты премиальных банков на 40% увеличили покупки таких бриллиантов. И всё это — без уплаты НДС.

