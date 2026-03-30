В Польше объявилась владелица найденных на свалке бриллиантов

В польском городе Водзислав-Слензский спустя годы нашлась предполагаемая владелица драгоценностей, обнаруженных на свалке. О своих правах на украшения заявила 63-летняя Иоланта Щоток. Об этом сообщает издание TVP World.

По её словам, найденные бриллианты принадлежали её покойному деду и хранились в семейном доме. Однако после продажи и сноса здания вещи вместе со строительным мусором оказались на свалке, где их и обнаружили ещё в 2015 году.

Женщина утверждает, что в городе знали происхождение находки и связывали её с их семьёй. Она также рассказала, что дед не раскрыл, где спрятал шкатулку с драгоценностями, и унёс эту тайну с собой.

Напомним, что на свалке в польском городе Водзислав-Слёнзский нашли ювелирные изделия и бриллианты. Среди них оказалось золотое кольцо с бриллиантом весом около трёх карат, которое оценили примерно в 95 тысяч злотых. Позже планировался аукцион, но его отменили по решению местного музея о сохранении находки как части культурного наследия.