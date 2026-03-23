23 марта, 13:01

В России предлагают делать бриллианты из шерсти и когтей домашних питомцев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

В России набирает популярность необычная услуга — из шерсти домашних животных делают бриллианты. Об этом сообщает «SHOT ПРОВЕРКА».

Хозяева приносят шерсть кошек, собак и других питомцев в лабораторию. Там из неё выделяют углерод, а при температуре выше 1400 °C и давлении более 5 гектопаскалей выращивают камень, который затем шлифуют и ограняют. Для бриллианта в 1 карат потребуется около 2 граммов шерсти — обычно достаточно одного–двух вычёсываний.

Если питомец лысый, например сфинкс, камень делают из его когтей. Стоимость такого бриллианта начинается от 350 тысяч рублей за карат и зависит от размера и характеристик камня.

Ювелир назвал главное отличие настоящих бриллиантов от искусственных стекляшек
Ранее Life.ru писал, что самую надёжную защиту от клещей для собак обеспечивают таблетки и капли на холку — ошейники и спреи часто подводят. Эксперт напомнил, что клещи опасны для собак в первую очередь из-за пироплазмоза (бабезиоза), который без лечения приводит к гибели.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Полина Никифорова
