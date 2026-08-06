Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 августа, 14:37

Путин поручил создать кластер по огранке алмазов в Якутии и Смоленской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании кластера по огранке алмазов. Он разместится на территориях Якутии и Смоленской области. Документ размещён на портале публикования правовых актов.

Оператором нового объединения назначено АО «Внешнеэкономическое объединение „Алмазювелирэкспорт“». Структура будет готовить заключения о соответствии компаний и индивидуальных предпринимателей критериям включения в реестр, а также организовывать взаимодействие участников кластера с добывающими предприятиями.

Ранее в августе глава «Алросы» Павел Маринычев на встрече с президентом сообщил, что компания создаст ограночный кластер на базе смоленского завода «Кристалл», входящего в группу. Подписание указа закрепляет эти планы и расширяет проект на Якутию.

Трутнев попросил Путина принять участие в запуске предприятий на ВЭФ
Трутнев попросил Путина принять участие в запуске предприятий на ВЭФ

На днях Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым иностранные инвесторы, покинувшие российский рынок в 2022 году, могут через суд лишиться права на обратный выкуп акций и долей. Мера коснётся тех, кто открыто поддерживал недружественные действия против России и её граждан, пытался очернить армию и госструктуры, финансировал терроризм, публично заявлял об уходе или приостановке работы в стране, а также ненадлежаще исполнял обязательства.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Экономика РФ
  • Экономика
  • Смоленская область
  • Саха (Якутия), Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar